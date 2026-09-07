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Kilis OSB’de ambalaj fabrikasında yangın!

Kilis OSB’de ambalaj fabrikasında yangın! Haber Videosunu İzle
Kilis OSB’de ambalaj fabrikasında yangın!
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Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Yangına müdahale sürerken, ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının yapılması ve hasar tespitinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yangının çıkış nedeni, olası can kaybı veya yaralanma durumu ile maddi hasarın boyutu, yetkililerin incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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