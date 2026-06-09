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Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

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CHP'deki çift başlılık krizinin gölgesinde Genel Merkez'de destekçilerine seslenen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay' resti geldi. Koltuk sevdasında olmadığını ve erdemli bir kurultayı kesinlikle toplayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak." dedi.

  • CHP'de Özgür Özel TBMM'de grup toplantısı yaparken Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de destekçilerine seslendi.
  • Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayını bizzat toplayacağını ve koltuk derdinin olmadığını söyledi.
  • Kılıçdaroğlu, kurultayda ahlaklı ve erdemli bir süreç işletileceğini, özel pazarlıklar ve dolar iddialarının olmayacağını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde günlerdir Türkiye'nin kilitlendiği "Grup toplantısında kim konuşacak?" bilmecesi, liderlerin iki ayrı adreste kürsüye çıkmasıyla son buldu. Özgür Özel TBMM'de vekillere hitap ederken, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de destekçileriyle buluştu.

PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargı kararlarının ardından patlak veren yönetim ve kürsü krizi, Ankara'da eşine az rastlanır bir siyasi tablo yarattı. Günlerdir süren "Meclis'teki grup toplantısında kim konuşacak?" tartışması, partinin fiilen ikiye bölünmüş bir görüntü vermesiyle sonuçlandı. Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantı salonunda milletvekillerine hitap edip 'erken kurultay' çağrısı yaparken; Kemal Kılıçdaroğlu da aynı saatlerde CHP Genel Merkezi'nde kendi destekçilerine seslendi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ARINMA MESAJI

Genel Merkez'de hazırlanan kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde parti içindeki yozlaşma iddiaları ve kurultay tartışmaları vardı. Konuşmasında sık sık "arınma" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, partinin temel değerlerine dikkat çekerek sert mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin kurultaylarında para pul, çıkar olmaz" diyerek, parti içi rekabetin ahlaki zeminine vurgu yaptı.

"KURULTAYI TOPLAYACAĞIM"

Önceki kurultay sürecinde adı rüşvet ve para iddialarıyla anılan isimlerin partiden ihraç edileceğinin çok net bir sinyalini veren Kılıçdaroğlu, asıl hedefinin koltuk olmadığını, partisinin güvenilirliğini yeniden tesis etmek olduğunu savundu.

Kurultayı bizzat toplayacağını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasının en vurucu bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak."

Kaynak: Haberler.com
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