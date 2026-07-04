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73 kilo veren Işın Karaca'nın son hali olay oldu: Resmen tanıyamadım

73 kilo veren Işın Karaca'nın son hali olay oldu: Resmen tanıyamadım Haber Videosunu İzle
73 kilo veren Işın Karaca'nın son hali olay oldu: Resmen tanıyamadım
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Güçlü sesi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Işın Karaca, geçirdiği mide ameliyatı ve ardından uyguladığı özel diyetle bambaşka bir görünüme kavuştu. 130 kilodan 57 kiloya düşerek tam 72 kilo veren ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Işın Karaca, mide ameliyatı ve beslenme düzeni değişikliğiyle toplam 72 kilo vererek 57 kiloya düştü.
  • Karaca, günde bir kez yemek yediğini ve acıktığında diş fırçalayarak iştahını bastırdığını belirtti.
  • Yeni görünümü sosyal medyada 'Resmen tanıyamadım' gibi yorumlarla gündem oldu.

Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği mide ameliyatı sonrası kilo verme sürecini başlatan ve bu süreci sağlıklı takviyelerle destekleyen Işın Karaca, yeni ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Toplamda 72 kilo vererek 57 kiloya kadar düşen Karaca'nın bu büyük fiziksel değişimi, takipçilerini ve sevenlerini şaşkına çevirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: RESMEN TANIYAMADIM

Yeni görünümüyle beğeni toplayan Işın Karaca, paylaştığı son fotoğraflarla bir kez daha magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Ünlü ismin zayıflamış halini gören hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek sosyal medyada çok sayıda yorum bıraktı. Yorumlarda, "Bambaşka biri olmuş.", "Resmen tanıyamadım, inanılmaz bir değişim" ifadelerine yer verildi.

"GÜNDE SADECE BİR KERE YEMEK YİYORUM"

Kilo verme sürecini sadece ameliyata bağlamayan ve beslenme düzenini baştan aşağı değiştirdiğini belirten başarılı şarkıcı, formunu korumasını sağlayan diyet sırrını ve iştah bastırma taktiklerini şu sözlerle açıkladı:

"Günde bir kere yemek yiyorsun, konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendirip, bir saat yemek yiyip kalan zamanlarda hiçbir şey yemiyoruz. Çok acıktım diyelim; hemen dişimi fırçalıyorum, bu iştahımı kesiyor. Bunlar tamamen kendi içimde geliştirdiğim taktikler. Ara öğün olarak acıkınca kalkıp ayran, kefir ya da su içiyorum."

Kaynak: Haberler.com
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