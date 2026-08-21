Bilişim Güvenliği Alanında 275 Yeni Personel Alımı

Resmi Gazete'deki ilana göre, kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarında personel alımı yapılacak. Alımların 250'si Ankara'daki merkez teşkilat, 25'i İstanbul İl Temsilciliği için. İlanda adli bilişim, ağ yönetimi, bilgi güvenliği, bilişim hukuku, denetim, dijital varlık envanteri, iş analizi, proje yönetimi, siber diplomasi, siber güvenlik, siber olay müdahale, sistem yönetimi, uygulama testleri, veri analitiği ve yazılım geliştirme gibi alanlarda istihdam sağlanacak.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve pozisyona göre özel/mesleki şartları taşımak yer alıyor. Başvurular 21 Ağustos-11 Eylül'de kariyer.siberguvenlik.gov.tr'den yapılacak. Değerlendirme sonrası adaylar, Ankara'daki Başkanlık binasında yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi