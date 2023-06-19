Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın iddiasıyla gündeme gelen KHK'lılara af konusuyla ilgili AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu açıklama yaptı. Henüz netleşmeyen af çalışmasıyla ilgili detaylar ve hangi KHK'ların kapsamda olacağı merak ediliyor. KHK'lılara af mı gelecek? Hangi KHK'lar af kapsamında?

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 29 Ekim'de genel af ilan edileceğini, affın siyasileri de kapsayacağını ve "eline silah almamış" ifadesinin konulacağını öne sürmüştü. Peki, KHK'lılara af mı gelecek? Hangi KHK'lar af kapsamında?

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 29 Ekim'de genel af ilan edileceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Verdiği röportajda Doğan'ın iddiası sorulan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" ifadesini kullandı. AK Partili vekil, "Af, 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek?" sorusuna ise "Evet olabilir" yanıtını verdi.

GENEL AF MI ÇIKACAK AF MI ÇIKACAK?

Ensarioğlu, "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dedi. 10Haber'e konuşan AK Partili vekil, "Af, Müslüm Doğan'ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek?" sorusuna ise "Evet olabilir" yanıtını verdi.

KHK'LILARA AF MI GELECEK?

Çalışmanın çok yakın bir zamanda hazırlanmaya başladığını vurgulayan Doğan "Şu an cezaevlerinden son durum raporu istendi. Sanırım bu rapor üzerine çalışma daha da detaylandırılacak. Ayrıca KHK'lılar içinde bir çalışma yapılıyor. KHK'lıları 5 gruba ayırmışlar. Ancak henüz bu konuda daha netleşmiş bir şey yok" diye konuşmuştu.

Doğan'ın açıklamaları siyaset sahnesinde "genel af" tartışmalarını da başlatırken, konuyla ilgili röportaj veren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu iddialar hakkında değerlendirmede bulundu.