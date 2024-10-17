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Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir?

Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir?
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Nobel Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'nun dedesi Togo Acemyan, Türkiye'nin ilk modern ayakkabı fabrikasının kurucusu ve ünlü bir markanın sahibi olarak dikkat çekti. Peki, Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir?

Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Daron Acemoğlu'nun ticaret hukukçusu olan babası Doç. Kevork Acemoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir?

DARON ACEMOĞLU BABASI KEVORK ACEMOĞLU KİMDİR?

Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Daron Acemoğlu'nun ticaret hukukçusu olan babası Doç. Kevork Acemoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1988 yılında hayatını kaybeden Kevork Acemoğlu, 1970 yılında Beyrut'ta düzenlenen Türk Haftası etkinlikleri sırasında bazı Ermeni öğrencilerin Türkiye aleyhinde afişler hazırlamasıyla ilgili 30 Nisan 1970 tarihli Milliyet gazetesinde "Türk-Ermeni ilişkileri" başlıklı bir yazı yazmıştı.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk ve ABD vatandaşı olan ekonomisttir.

Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü ünvanını almıştır.

Siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomosi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapar.

Siyaset bilimci James A. Robinson'la birlikte yazdığı Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri (2006) ve Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri (2012) adlı eserleri çok sayıda ödüle değer görülmüştür.

2021 yılı itibarıyla IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasındadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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