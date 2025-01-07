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Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?

Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, son günlerde adını yeniden gündeme taşıyan gözaltı haberiyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Hayranlarını şaşırtan bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? İşte detaylar!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla gündeme oturdu. Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı sorusu, bu olayla birlikte birçok kişinin merak ettiği bir konu haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Durmaz'ın evinde gözaltına alındığı açıklandı. Peki, Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?

KERİMCAN DURMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yasa dışı bahis reklamı iddiaları, yalnızca Kerimcan Durmaz'ı değil, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi diğer ünlü isimleri de içeriyor. Kerimcan Durmaz hakkındaki soruşturma, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü fenomenin, yasa dışı bir bahis sitesinin reklamı için düzenlenen bir konserde sahne aldığı öne sürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma, yasa dışı bahisle bağlantılı kişilere yönelik geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Bu kapsamda, Kerimcan Durmaz'ın gözaltına alınma süreci ve hakkındaki iddialar, hem magazin gündeminde hem de hukuki çevrelerde tartışılmaya devam ediyor.

Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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