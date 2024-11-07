Üye Girişi
Haberler

Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor?

Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor? Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve Çağla Çetin arasında yaşanan dolandırma olayı gündemdeki yerini koruyor. Çağla Çetin, katıldığı bir televizyon programında Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürdü. Çetin, kaybettiği parayı geri almak için dava açmayı planladığını belirtti. Peki, Çağla Çetin kimdir ve ne iş yapıyor? Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin olayı nedir?

Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı nedir ve Çağla Çetin kimdir, ne iş yapıyor soruları gündeme geliyor. Çetin, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, Kerimcan Durmaz ile 7 yıllık ilişkisi süresince dolandırıldığını öne sürerek, "Adalet istiyorum" dedi. Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir...

KERİMCAN DURMAZ İLE ÇAĞLA ÇETİN DOLANDIRMA OLAYI NEDİR?

2016'da tesadüfen Kerimcan Durmaz ile tanıştığını ifade eden Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz için 'Benim yanımda eril gibiydi' demesi dikkat çekti. Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Ben böyle tanındım ama bende bu durumdan sıkıldım diyordu bana. Benim yanımda eril gibiydi. 2016 yılında Instagram'dan tesadüfen tanıştım. Kim olduğunu bilmiyordum. Profilinde Almanya'ya geleceğini, sahnesi olduğunu gördüm. Hayranı değildim ama görünce beğendim. Sahnesine gitmek istediğimi yazdım. Yüz yüze görüşme şansımız var mı? dedim. Gel dedi. Kuliste sarıldık, konuştuk. Her hafta Almanya'ya gelmeye başladı. Öyle başladık. Bana çok iyiydi. Sanki 10 yıldır tanışıyor gibiydik. Samimiydi, iyiydi. Ben ona 180 bin Euro verdim. Dekontları var, nakit verdiğim paralar da var.

Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
ABD'de gözler yeni başkan Trump'ın 7 vaadinde

Yerine getirirse dengeler değişir! Gözler Trump'ın 7 vaadinde

 Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi

Ukrayna'da cepheden gelen görüntü NATO'yu harekete geçirdi

 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı
140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde

140 yıllık dünya devini Çin çarptı! İflas bayrağını çekmek üzere
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU: Bekçi alımı başladı mı? Başvuru ekranı! Murat Bakan kimdir? Halk Tv konuğu Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan biyografisi! POMEM BAŞVURU TARİHLERİ! 32. dönem POMEM sınavı ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları neler? ATV 7 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? NARİN GÜRAN DURUŞMASI TAKİP ET! Narin Güran cinayeti davası başladı mı? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 KASIM: Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta? AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman? Narin Güran duruşması ne zaman? Duruşma bugün saat kaçta, nerede? 7 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? DUS 2. SINAV SONUÇLARI SORGULA! 2024-DUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Az Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' (UEFA Avrupa Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.