Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor?

Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı nedir ve Çağla Çetin kimdir, ne iş yapıyor soruları gündeme geliyor. Çetin, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, Kerimcan Durmaz ile 7 yıllık ilişkisi süresince dolandırıldığını öne sürerek, "Adalet istiyorum" dedi. Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir...

KERİMCAN DURMAZ İLE ÇAĞLA ÇETİN DOLANDIRMA OLAYI NEDİR?

2016'da tesadüfen Kerimcan Durmaz ile tanıştığını ifade eden Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz için 'Benim yanımda eril gibiydi' demesi dikkat çekti. Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Ben böyle tanındım ama bende bu durumdan sıkıldım diyordu bana. Benim yanımda eril gibiydi. 2016 yılında Instagram'dan tesadüfen tanıştım. Kim olduğunu bilmiyordum. Profilinde Almanya'ya geleceğini, sahnesi olduğunu gördüm. Hayranı değildim ama görünce beğendim. Sahnesine gitmek istediğimi yazdım. Yüz yüze görüşme şansımız var mı? dedim. Gel dedi. Kuliste sarıldık, konuştuk. Her hafta Almanya'ya gelmeye başladı. Öyle başladık. Bana çok iyiydi. Sanki 10 yıldır tanışıyor gibiydik. Samimiydi, iyiydi. Ben ona 180 bin Euro verdim. Dekontları var, nakit verdiğim paralar da var.