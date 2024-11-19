Kerem Gülsoy kimdir? Tepki Kerem Gülsoy gözaltına alındı mı, tutuklandı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Peki, Kerem Gülsoy kimdir? Kerem Gülsoy gözaltına alındı mı, ne yaptı?

KEREM GÜLSOY KİMDİR?

1987 yılında Küçükçekmece, İstanbul'da dünyaya geldi. Bir dönem grafik tasarım ve kreatif direktörlük yaptı. Ve Post prodüksiyon işleriyle uğraşmaya başladı. Ardından sadece müzikle uğraşmaya karar verdi ve kendi sözlerini yazmaya ve kayıt almaya başladı. Ceza ile seslendirmiş oldukları Yak isimli şarkı ile çıkış yaşadı. "Yak" adlı teklisinden sonra Allame ile düet olan "Emoji", ardından "Cennet" teklisini piyasaya sürdü.

2021 yılında çıkaracak olduğu Şehir Efsanesi adlı albümün çıkış parçası "Sık" adlı teklisini piyasaya süren Tepki; önce "24 Mixtape" albümünü, ardından "Şehir Efsanesi" ve "Deluxe" versiyonunu piyasaya sürdü. 2021'de Şehir Efsanesi albümünü yayımlamasının ardından "Her Şeyden Çok (feat. Arda)", "HOME PARTY (feat. Jefe)", "Ben Böyle Varım", "Gelsin (feat. Mamba)" ve "Baştan Başla (feat. Sena Şahin)" gibi tekliler çıkardıktan sonra 2022 yılında "Ha Şunu Bileydin" adında bir tekli yayımlamıştır.

KEREM GÜLSOY GÖZALTINA ALINDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.