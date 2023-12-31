Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Krem Alışık, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında duygusal anlar yaşadı. Alışık, Ebru Gündeş'e bakarak "Gitme Aklım Kalır Sende" şarkısını söyledi. Kerem Alışık ve Ebru Gündeş sevgili mi?

KEREM ALIŞIK VE EBRU GÜNDEŞ SEVGİLİ Mİ?

Şarkının içinde "Hiç ayrılmadık seninle, değil bir sene bir gün bile" sözleri geçerken, Alışık ve Ebru Gündeş'in birbirine bakışları dikkat çekti. Alışık'ın performansına Ebru Gündeş de dönerken; Kerem Alışık, kendisine dönen jüri üyeleri arasından ise eski sevgilisi Gündeş'i seçti.

FIRTINALAR DİZİSİNDE ROL ALMIŞ VE SEVGİLİ OLMUŞLARDI

Ebru Gündeş ve Kerem Alışık 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde birlikte rol almışlardı. Çiftin dizi arkadaşlığı kısa zaman içerisinde büyük bir aşka dönüşmüştü. Gündeş, Fırtınalar dizisi bittikten sonra ünlü aktör ile yollarını ayırmıştı.