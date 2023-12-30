Kerem Aktürkoğlu ameliyat mı oldu, ne ameliyatı oldu? Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu!

Kerem Aktürkoğlu ameliyat mı oldu? Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat olduğu bilgisi gündemde yer aldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu ameliyat mı oldu? İşte, Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU AMELİYAT MI OLDU?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Aktürkoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve geceyi hastanede geçireceği ifade edildi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy'de başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.