Kepez Belediyesi hangi parti? Kepez Belediye başkanı kim, hangi partiden seçildi?

Kepez belediye başkanı hangi partiden? Sorusu, gündeme gelen olaylar kapsamında ve yaklaşmakta olan yeni yerel seçimler ile birlikte gündeme geliyor, araştırma konusu oluyor. Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. Peki, Kepez belediye başkanı hangi partiden? Kepez belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?

KEPEZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Kepez İlçesi'nde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Hakan Tütüncü, toplam 150.435 oy alarak %50,50 oranında destek kazanmıştır. Bu sonuçlarla birlikte, Kepez Belediye Başkanlığı için yapılan aday yarışında AK Parti'nin adayı Hakan Tütüncü, en yüksek oy oranına sahip olmuş ve seçimi önde tamamlamıştır. Diğer partilerin adayları ise sırasıyla CHP'den Murat Dinç (%44,65), BBP'den Kürşad Tatar (%3,09), Saadet Partisi'nden Mehmet Akburak (%0,89) ve DP'den Yusuf Kayhan (%0,22) oy oranlarına sahiptirler. Dolayısıyla, Kepez Belediye Başkanlığı'nı kazanan parti AK Parti olmuştur.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI KİM?

AK Parti'nin adayı Hakan Tütüncü, toplam 150.435 oy alarak %50,50 oranında destek kazanmıştır. Buna göre 31 Mart 2019 Kepez Yerel Seçimleri doğrultusunda AK Parti'nin adayı Kepez Belediye başkanı Hakan Tütüncüdür.