Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan sorusunun cevabı merak konusu oldu. İzleyiciler, bu sorunun cevabını araştırıyor. Bu soru, izleyicilerin dikkatini çekerek sosyal medyada da büyük ilgi topladı. İzleyiciler, bu sorunun doğru yanıtını öğrenmek için adeta sabırsızlanıyor. Peki, Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur? İşte cevabı!

''ONU BURADAN ALABİLMEM İÇİN DHALSIM OLMAM LAZIM'' DİYEN BİRİ HANGİ VİDEO OYUN SERİSİNE GÖNDERME YAPMIŞ OLUR?

A) Street Fighter

B) Mortal Kombat

C) Super Mario

D) World of Wawcraft

Doğru Cevap: A şıkkıdır.