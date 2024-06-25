Kenan Yıldız kimdir? Kenan Yıldız kaç yaşında ve nereli? Kenan Yıldız'ın hayatı ve biyografisi!

Milli gururumuz Kenan Yıldız şuan hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız kaç yaşında ve nereli? Kenan Yıldız hangi takımlarda oynadı? Kenan Yıldız ne kadar kazanıyor ve hangi pozisyonda oynuyor? İşte Kenan Yıldız'ın hayatı ve biyografisi..

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005'te Almanya'nın Regensburg şehrinde doğdu. Türk profesyonel futbolcu, orta saha pozisyonunda oynuyor ve İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyiyor. Aynı zamanda Türkiye'yi milli takımda da temsil ediyor.

Kenan Yıldız, futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg'un akademisinde başladı. Burada iki yıl boyunca altyapıda oynadıktan sonra Bayern Münih ile anlaştı.

Bayern Münih'in altyapısına henüz 7 yaşındayken dahil olan Kenan Yıldız, burada alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı ve Bayern Münih 19 Yaş Altı takımına kadar yükseldi. Altyapıda toplamda 20 maça çıkarak 6 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Ancak, Bayern Münih ile olan sözleşmesi Temmuz 2022'de sona erdi ve yeni bir sözleşme imzalanmadı.

KENAN YILDIZ NERELİ?

Kenan Yıldız Almanya doğumlu olup, kökenleri Türkiye'ye dayanıyor. Genç futbolcunun annesi Alman, Afyonkarahisar'lıdır.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kenan Yıldız, 12 Temmuz 2022'de Juventus ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, şimdi İtalya Serie A'da kariyerinde ilerlemeye devam ediyor.

Hem kulüp hem de millî takım düzeyinde başarıya ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

KENAN YILDIZ NE KADAR KAZANIYOR?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, Juventus'tan sezon başına yaklaşık 300 bin euro kazanıyor.

18 yaşındaki Kenan Yıldız'ın, Juventus ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.