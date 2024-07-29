Kenan Işık ne zaman ve neden komaya girdi? Kenan Işık ne zaman hasta oldu?

Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde spor salonunda düşerek başını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi ve o tarihten itibaren komada bulunmaktadır. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kenan Işık, yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve o zamandan bu yana sağlık durumu stabil kalmıştır. Peki, Kenan Işık ne zaman ve neden komaya girdi? Kenan Işık ne zaman hasta oldu?

KENAN IŞIK NE ZAMAN KOMAYA GİRDİ?

Dadı ve Kim Milyoner Olmak İster'le hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 10 yıl önce sauna sonrası fenalaşarak baygınlık geçirmiş ve kafasını vurmuştu. Geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren ve 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Işık, hayatını kaybetti.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. Lise mezuniyetinden sonra da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972 senesinde Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.