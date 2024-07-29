Kenan Işık'ın cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? Kenan Işık'ın cenazesi nereye defnedilecek?

Kenan Işık'ın cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? 21 Mart 2014 tarihinde sauna sonrası düşerek beyin kanaması geçiren ve komada olan 76 yaşındaki oyuncu ve sunucu Kenan Işık bugün vefat etti. Kenan Işık'ın cenazesi nereye defnedilecek? Detaylar haberimizdedir…

KENAN IŞIK'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Işık ailesinden edinilen bilgiye göre, Kenan Işık için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından ise Kenan Işık'ın naaşı Ankara'ya götürülecek. Işık'ın naaşının çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

KENAN IŞIK'IN CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLECEK?

10 yıl önce beyin kanaması geçirerek komada kalan usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından çarşamba günü Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KENAN IŞIK'IN HASTALIĞI NEDİR?

Usta oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü spor sonrası girdiği sauna çıkışı dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Işık, 4 saat süren bir ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası komaya giren Işık, 10 yıldır Almanya'daki evde tedavi görüyordu.