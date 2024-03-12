Kemal Özdemir kimdir? CHP Adana Aladağ Belediye Başkan Adayı Kemal Özdemir kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Aladağ Belediye Başkan adayı ise Kemal Özdemir. Kemal Özdemir kimdir? Kemal Özdemir nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KEMAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Kemal Özdemir, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Adana Aladağ Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.