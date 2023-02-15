Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu depreme ne kadar yardım yaptı?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Yayına Kemal Kılıçdaroğlu da bağlandı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

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Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor. Yayına Kemal Kılıçdaroğlu da bağlandı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

Kemal Kılıçdaroğlu ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayında bir maaşını bağışladı.

ORTAK YAYIN NEDİR?

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.