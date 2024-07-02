Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek?

Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid'in en zaman ve neden söylendiği merak ediliyor. Kelime-i Şehadet, İslam'a giriş kapısıdır ve iman beyanıdır. Kelime-i Tevhid ise tevhid inancını pekiştirir ve Allah'ın birliğine olan inancı sürekli hatırlatır.Peki, Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek?

KELİME-İ ŞEHADET VE KELİME-İ TEVHİDİ NE ZAMAN VE NE İÇİN SÖYLERİZ?

Kelime-i Şehadet:

Anlamı: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh." (Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve elçisidir).

Ne Zaman ve Ne İçin Söylenir: İslam'a girmek, iman tazelemek, ve vefat eden biri için okunur.

Kelime-i Tevhid:

Anlamı: "Lâ ilâhe illallah, Muhammedün rasulullah." (Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun elçisidir).

Ne Zaman ve Ne İçin Söylenir: Allah'ın birliğini ve Muhammed'in peygamberliğini vurgulamak için, ibadet sırasında, zikir olarak, ve dua ederken söylenir.