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Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli?

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MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli?

Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan nereli? Detaylar haberimizdedir…

KAZIM ARSLAN KİMDİR?

Kazım Arslan, 7 Ekim 1968'de Gömeç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi Gömeç'te tamamladıktan sonra lise eğitimini Ayvalık'ta aldı. Belediyecilik alanında önemli görevler üstlenen Arslan, Türk Hava Kurumu, Ticaret Odası ve Gömeç Spor Kulübü gibi kuruluşlarda aktif bir rol oynadı. Siyasi kariyerine Gömeç Belediye Meclis Üyeliği ile adım attı.

Kazım Arslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

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