Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı
Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde eşini ve çocuğunu kaza süsü vererek öldüren doktor Serdar Kıyak tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Kıyak'ın koğuşundaki çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astığı öğrenildi. Kıyak daha önce de cezaevinde kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmiş, olaya kaza süsü veren Dr. Serdar Kıyak ise tutuklanmıştı. Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan ve ardından Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Kıyak, burada intihar etti.

Olay, 12.09.2025 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesi Asarkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak, hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları otomobille birlikte suya gömüldü.

BATTANİYESİNE SARILIP "OĞLUM" DİYE AĞLAMIŞTI

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Diğer gün anne ve oğlu son yolcuğuna uğurlanmış, cenaze töreninde baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağlamış ve "Oğlum" diye feryat etmişti.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU KASTEN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından ekiplerin yaptığı inceleme ve soruşturma neticesinde, gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak'ın 16 Eylül 2025 günü çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevine gönderilen Kıyak, kendini asarak intihara teşebbüs etmesinin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Kıyak, Elazığ'daki cezaevinde intihar etti.

KENDİNİ PENCERE KORKULUKLARINA ASTI

Kıyak, dün saat 19.30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşundaki çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları, Kıyak'a müdahale etti. Ambulans ile cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak, yaşamını yitirdi.

