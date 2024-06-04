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Kayyum neden atılır? Kayyum nedir yetkileri nelerdir?

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Kayyum, bir kurum veya şirketin yönetimini devralmak üzere mahkeme kararıyla atanan kişidir. Genellikle bir şirketin mali veya idari sorunları olduğunda, yolsuzluk iddiaları ortaya çıktığında veya bir yönetim boşluğu oluştuğunda kayyum atanır. Amaç, kurumun faaliyetlerini düzenlemek, mali disiplin sağlamak ve varlıklarını korumaktır. Peki kayyum yetkileri nelerdir? Kayyum ne işe yarar?

Kayyum, hukuki anlamda "Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse" olarak tanımlanır. Genellikle usulsüzlük yapılan özel kurumlara, şirketlere veya devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticilere denir1. Kayyumun görev ve yetkileri mahkeme tarafından belirlenir ve süre, iş ve organlara göre farklılık gösterebilir. Eğer bir şirkete veya kuruma kayyum atanacaksa, genellikle ortada bir usulsüzlük olması gerekir.

KAYYUM NEDEN ATILIR?

Kayyum, usulsüzlük yapılan özel kurumlar, şirketler veya devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticilere denir. Bir şirkete veya kuruma kayyum atanması için genellikle ortada bir usulsüzlük olması gerekir. Mahkeme tarafından belirlenen görev ve yetkileri vardır ve süre, iş ve organlara göre farklılık gösterebilir. Kayyumun temel amacı, yönetimde düzeni sağlamak ve varlıkları korumaktır. Kayyum atanmasının başlıca nedenleri şunlardır:

  • Bir şirkette veya kurumda ciddi yolsuzluk, dolandırıcılık veya mali usulsüzlük iddiaları varsa, bu iddiaların araştırılması ve yönetimin şeffaf bir şekilde sürdürülmesi için kayyum atanabilir.
  • Şirketin iflas etme riski taşıdığı veya borçlarını ödeyemediği durumlarda, kayyum atanarak şirketin mali durumunun düzeltilmesi ve alacaklıların haklarının korunması hedeflenir.
  • Şirketin yönetiminde ciddi bir boşluk oluştuğunda, örneğin yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirememesi veya istifa etmesi durumunda, kayyum atanarak geçici bir yönetim sağlanır.
  • Ortaklar veya hissedarlar arasında ciddi hukuki uyuşmazlıklar olduğunda ve bu durum şirketin faaliyetlerini olumsuz etkilediğinde, kayyum atanarak bu sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanır.
  • Devletin güvenliği veya kamu düzeninin korunması amacıyla, bazı kuruluşlara kayyum atanabilir. Bu genellikle terörle bağlantılı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla yapılır.
  • Şirketin daha verimli hale getirilmesi, borçlarının yapılandırılması ve faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla kayyum atanabilir.

Kayyum neden atılır? Kayyum nedir yetkileri nelerdir?

KAYYUM YETKİSİ NEDİR?

Kayyumun yetkileri, atandığı kurum veya şirketin durumuna ve mahkeme kararına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak kayyumun yetkileri şunlardır:

  • Kayyum, kurumun veya şirketin yönetiminden sorumlu olur. Bu kapsamda, yöneticilerin görevlerine son verebilir ve yeni yöneticiler atayabilir.
  • Kayyum, kurumun veya şirketin mali işlerini denetler ve yönetir. Bu, mali tabloları incelemek, borçları yapılandırmak, alacakları tahsil etmek ve gerektiğinde yeni finansman kaynakları bulmak gibi yetkileri içerir.
  • Kurum adına yeni sözleşmeler yapabilir veya mevcut sözleşmeleri feshedebilir. Bu, tedarikçiler, müşteriler ve diğer iş ortakları ile yapılan anlaşmaları kapsar.
  • Kurum veya şirket adına hukuki işlemler yapabilir. Bu, davalara katılmak, dava açmak veya savunma yapmak gibi yetkileri içerir.
  • Kurumun veya şirketin personel politikalarını yönetir. Bu, işe alım, işten çıkarma, personel maaşları ve diğer çalışanlarla ilgili konuları içerir.
  • Kayyum, kurumun veya şirketin varlıklarını yönetir ve korur. Bu, taşınmaz malların satılması, kiralanması veya başka şekillerde değerlendirilmesini kapsar.
  • Kurumun veya şirketin günlük operasyonlarını denetler ve gerektiğinde müdahalede bulunur. Bu, işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilir ve yasalara uygun olmasını sağlamayı içerir.
  • Mahkemeye veya ilgili otoritelere düzenli olarak rapor vermekle yükümlüdür. Bu raporlar, kayyumun faaliyetlerini, mali durumu ve yönetim kararlarını içerir.
  • Kayyumun yetkileri, mahkeme kararında açıkça belirtilir ve bu yetkiler atandığı görevin gerektirdiği ölçüde genişletilebilir veya sınırlandırılabilir.

Kayyum neden atılır? Kayyum nedir yetkileri nelerdir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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