Kayyum neden atılır? Kayyum nedir yetkileri nelerdir?

Kayyum, hukuki anlamda "Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse" olarak tanımlanır. Genellikle usulsüzlük yapılan özel kurumlara, şirketlere veya devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticilere denir1. Kayyumun görev ve yetkileri mahkeme tarafından belirlenir ve süre, iş ve organlara göre farklılık gösterebilir. Eğer bir şirkete veya kuruma kayyum atanacaksa, genellikle ortada bir usulsüzlük olması gerekir.

KAYYUM NEDEN ATILIR?

Kayyum, usulsüzlük yapılan özel kurumlar, şirketler veya devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticilere denir. Bir şirkete veya kuruma kayyum atanması için genellikle ortada bir usulsüzlük olması gerekir. Mahkeme tarafından belirlenen görev ve yetkileri vardır ve süre, iş ve organlara göre farklılık gösterebilir. Kayyumun temel amacı, yönetimde düzeni sağlamak ve varlıkları korumaktır. Kayyum atanmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Bir şirkette veya kurumda ciddi yolsuzluk, dolandırıcılık veya mali usulsüzlük iddiaları varsa, bu iddiaların araştırılması ve yönetimin şeffaf bir şekilde sürdürülmesi için kayyum atanabilir.

Şirketin iflas etme riski taşıdığı veya borçlarını ödeyemediği durumlarda, kayyum atanarak şirketin mali durumunun düzeltilmesi ve alacaklıların haklarının korunması hedeflenir.

Şirketin yönetiminde ciddi bir boşluk oluştuğunda, örneğin yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirememesi veya istifa etmesi durumunda, kayyum atanarak geçici bir yönetim sağlanır.

Ortaklar veya hissedarlar arasında ciddi hukuki uyuşmazlıklar olduğunda ve bu durum şirketin faaliyetlerini olumsuz etkilediğinde, kayyum atanarak bu sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanır.

Devletin güvenliği veya kamu düzeninin korunması amacıyla, bazı kuruluşlara kayyum atanabilir. Bu genellikle terörle bağlantılı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla yapılır.

Şirketin daha verimli hale getirilmesi, borçlarının yapılandırılması ve faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla kayyum atanabilir.

KAYYUM YETKİSİ NEDİR?

Kayyumun yetkileri, atandığı kurum veya şirketin durumuna ve mahkeme kararına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak kayyumun yetkileri şunlardır: