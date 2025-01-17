Kayseri hava durumu 17 Ocak | Bugün Kayseri'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Kayseri hava durumu ve bugün Kayseri hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 17 Ocak Kayseri hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

17 OCAK KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri şehrinde 17 Ocak 2025 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 7 dereceyi gösteriyor. 18 Ocak 2025 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 7 derece olacağı tahmin edilmekte. 19 Ocak 2025 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 8 dereceyi gösterecek. 20 Ocak 2025 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 8 dereceyi bulacak. 21 Ocak 2025 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 9 dereceyi gösterecek.

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