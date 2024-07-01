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Kayseri'deki olaylarda kaç kişi tutuklandı? Kayseri'de ne oldu?

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Son zamanlarda Kayseri'de yaşanan olaylar ve bu olaylar sonucunda kaç kişinin tutuklandığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, yaşanan olaylar sonrasında kaç kişinin tutuklandığını araştırıyor. Peki, Kayseri'deki olaylarda kaç kişi tutuklandı? Kayseri'de ne oldu?

Kayseri'nin Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın kendisi gibi Suriyeli olan 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği bilgisi şehri yangın yerine çevirdi. Olayın ardından toplanan kalabalık gruplar çok sayıda iş yeri, ev ve aracı ateşe verirken olaylar Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve emniyet mensuplarının araya girmesiyle sona erdi. Peki, Kayseri'deki olaylarda kaç kişi tutuklandı? Kayseri'de ne oldu?

KAYSERİ'DEKİ OLAYLARDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Kayseri'deki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, 67 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Kayseri'deki olaylarda kaç kişi tutuklandı? Kayseri'de ne oldu?

KAYSERİ'DE NE OLDU?

Danişmentgazi Mahallesi'nde, iddialara göre, yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. Toma araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.

Kayseri'deki olaylarda kaç kişi tutuklandı? Kayseri'de ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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