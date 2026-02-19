Haberler

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tercan'ın kurtuluş günü kortejinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman'a koruma polisinin şemsiye tutması tartışma yarattı. Görüntülere "Korumalar güvenlik içindir" ve "Bu polise mobbinge girer" şeklinde tepkiler gelirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen kurtuluş günü kortejinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman'ın koruma polisi tarafından şemsiye tutulduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
  • Daha önce Yenice'de bir kaymakamı cami çıkışında elinde ayakkabılarla bekleyen koruma polisinin görüntüleri gündem olmuştu.
  • Sosyal medya kullanıcıları, polisin görevinin şemsiye tutmak veya çanta taşımak olmadığını ve bu durumun mobbing olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

BİR SKANDAL UNUTULMADAN DİĞERİ PATLADI

"POLİSİN GÖREVİ ŞEMSİYE TUTMAK DEĞİL"

Söz konusu görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Bazı paylaşımlarda, "Devlet makamı imtiyaz değil, sorumluluk yeridir. Korumalar güvenlik içindir, kişisel hizmet için değil" ifadeleri yer aldı. Bazı kullanıcılar ise polisin görev tanımına dikkat çekerek, "Polisin görevi şemsiye tutmak, çanta taşımak değildir. Bu durum mobbinge girer" yorumunu yaptı.

