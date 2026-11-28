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Diyadin Kaymakamı Furkan KORKUSUZ, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ile birlikte hane ziyaretleri kapsamında Ketenpınar Mahallesi’nde ikamet eden Kılıç ailesini ziyaret etti.

KAYMAKAM KORKUSUZ’DAN KILIÇ AİLESİNE HANE ZİYARETİ

Aile fertleriyle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam KORKUSUZ, ailenin talep ve beklentilerini dinledi. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin önemine değinen KORKUSUZ, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Kılıç ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam KORKUSUZ ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu