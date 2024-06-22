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Kaya Sabancı olayı nedir? Kaya Sabancı ile Vedat Aşçı neden kavga etti?

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İş insanı Kaya Sabancı ile Vedat Aşçı neden kavga etti ve Kaya Sabancı'nın sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Muğla Bodrum'da gerçekleşen olayda ünlü iş insanı Kaya Sabancı, site ve otel sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından bir restoranda darp edildi. Peki, Kaya Sabancı'nın sağlık durumu nasıl?

Kaya Sabancı taburcu edildi mi? Kaya Sabancı ile Vedat Aşçı neden kavga etti? Olay Göltürkbükü'nde bulunan Bodrum'un en ünlü sitelerinden birinde yaşandı. Kaya Sabancı olayı nedir? Kaya Sabancı kimdir? Detaylar haberimizdedir…

KAYA SABANCI İLE VEDAT AŞÇI NEDEN KAVGA ETTİ?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Sabancı ailesinden Kaya Sabancı hastane çıkışında konuştu. Sabancı, "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darbedildik. Vedat Aşçı beni gördü, 'Ulan sen buraya mı geldin?' deyip, gözümün üzerine yumruk attı. Elmacık kemiğinde kırık var, 2-3 gün sonra ameliyat olacağım. Ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun? Ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim." ifadelerini kullandı.

KAYA SABANCI OLAYI NEDİR?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde darbedilen 71 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, hastaneye kaldırıldı. Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı. Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaya Sabancı olayı nedir? Kaya Sabancı ile Vedat Aşçı neden kavga etti?

KAYA SABANCI KİMDİR?

Kaya Sabancı, 72 yaşındadır. Kaya Sabancı, Hacı Mehmet Sabancı'nın oğlu ve ailenin denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firması YASA Holding'in sahibi Yalçın Sabancı'nın kardeşidir. Kaya Sabancı, 2004 yılından oğlu Cem Sabancı'nın trajik ölümünün ardından hayatını Amerika'da devam ettirmiştir.

72 yaşındaki ünlü iş insanı Kaya Sabancı, iş dünyasındaki faaliyetlerine Miami'de kurduğu Kasa International Corp adlı şirketle devam etmektedir. Sabancı tatil zamanlarını Türkiye'nin Ege kıyılarında değerlendirmeyi tercih etmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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