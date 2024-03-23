Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi?

Galler Prensesi Catherine ne kanseri ve Kate Middleton videoda ne dediği gündeme geliyor. Kate Middleton, yayınladığı videoda kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı. Galler Prensesi Kate Middleton hastalığı ve ne kanseri olduğu araştırılıyor. Peki, Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton videoda ne dedi?

KATE MİDDLETON NE KANSERİ?

Prenses Ocak ayında bir ameliyat oldu. Saray o dönem ameliyatın detaylarını açıklamadı fakat bunun planlı bir ameliyat olduğunu ve kanserle ilişkili olmadığını belirtti. Kate video mesajında kanser teşhisinin ameliyatın ardından yapılan testlerle konulduğunu söyledi.

Kate dünkü video mesajında kanserin türünü açıklamadı. Kensington Sarayı da bu bilgiyi paylaşmadı. Bir saray sözcüsü "Özel sağlık bilgileriyle ilgili detayları paylaşmayacağız. Prensesin de herkes gibi mahremiyet hakkı vardır" dedi.

Galler Prensesi Kate Middleton

KATE MİDDLETON HASTALIĞI NEDİR?

Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton'ın X hesabından paylaşılan videoda sağlık durumunu bizzat kendisi anlattı. Galler Prensesi, ocaktaki karın ameliyatının başarılı geçtiğini ve başlangıçta durumunun kanserli olmadığının düşünüldüğünü söyledi. Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğunun anlaşıldığını belirten Galler Prensesi, "Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

KATE MİDDLETON VİDEO MESAJDA NE DEDİ?

Galler Prensesi, doktorların kendisine önleyici kemoterapi almasını tavsiye ettiklerini ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarında olduğunu ifade etti. Tedavisine başlayabilmek için geçirdiği büyük ameliyattan sonra iyileşmesinin zaman aldığını söyleyen Prenses Kate, şu ifadeleri kullandı: "Fakat en önemlisi, (çocukları) George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun şekilde açıklamak ve iyi olacağıma dair onları rahatlatmak zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; iyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün zihnimde, bedenimde ve ruhumda daha da güçleniyorum."

Eşi Prens William'ın yanında olmasını "büyük rahatlık ve güvence kaynağı" olarak tanımlayan Galler Prensesi, "Birçoğunuz tarafından gösterilen sevgi, destek ve nezaket gibi bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor." diye konuştu. Ailesinin biraz zamana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen Prenses Kate, kanserin ayrıntılarını ise açıklamadı.