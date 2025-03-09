Kasım Yağcıoğlu Hoca neden öldü? Kasım Yağcıoğlu Hoca kimdir?
Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kasım Yağcıoğlu Hoca neden öldü? Kasım Yağcıoğlu Hoca kimdir?
Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kasım Yağcıoğlu Hoca neden öldü? Kasım Yağcıoğlu Hoca kimdir?
KASIM YAĞCIOĞLU HOCA NEDEN ÖLDÜ?
Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu Hoca tedavi gördüğühastanede hayatını kaybetti. Yağcıoğlu, ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Yağcıoğlu, memleketi Giresun Alucra'da toprağa verilecek.
KASIM YAĞCIOĞLU HOCA KİMDİR?
Kasım Yağcıoğlu Hoca Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerindendir.