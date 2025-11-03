2025 Kasım ara tatili, öğrenciler için yoğun geçen ilk dönemin ortasında nefes alma fırsatı sunacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? 2025 ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? Detaylar haberimizde...

2025 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem için planlanan Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarih itibarıyla ülke genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde derslere bir hafta süreyle ara verilecek.

Ara Tatil, öğrenciler için sadece dinlenme fırsatı değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılma açısından da önemli bir mola olarak değerlendiriliyor. Eğitim uzmanları, bu tatillerin hem öğrencilerin motivasyonunu artırdığını hem de öğretmenlerin dönem ortasında planlama yapmasına olanak sağladığını vurguluyor.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2025 Kasım ara tatili toplamda 5 ders günü sürecek. Tatil, 10 Kasım Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Ancak hafta sonu tatilleri de hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 gün boyunca tatil yapma imkânı bulacak.

Yani 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler fiilen tatile girmiş olacak. 8-9 Kasım hafta sonu, ardından 10-14 Kasım arası ara tatil ve 15-16 Kasım hafta sonuyla birlikte, öğrenciler uzun bir dinlenme süreci geçirecek. Okullar 17 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.

Bu sürenin hem öğrenciler hem öğretmenler için moral ve motivasyon kaynağı olması bekleniyor. Uzmanlara göre, ara tatiller öğrencilerin akademik başarılarını doğrudan olumlu yönde etkiliyor.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmî olarak Kasım ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak olsa da, pratikte öğrenciler 7 Kasım Cuma günü son ders zilinden sonra tatile çıkacak. Yani fiilen tatil 8 Kasım Cumartesi günü itibarıyla başlayacak.

MEB takvimine göre okullar, ara tatilin ardından 17 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak. Bu tarih itibarıyla birinci dönem kaldığı yerden devam edecek ve sömestr tatiline kadar dersler yoğun bir tempoyla sürecek.

Veliler, bu süreci öğrencilerin ders tekrarlarını yapmaları, eksik konularını tamamlamaları veya küçük kültürel geziler planlamaları için fırsata çevirebilir.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Birinci dönem, Kasım ara tatilinin ardından yaklaşık iki ay daha devam edecek. Okullar, yarıyıl tatiline kadar eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek ve birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu 15 günlük tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler yaz tatiline kavuşmuş olacak.

Kasım ara tatili başlangıcı: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Derslerin sona erdiği tarih: 7 Kasım 2025 Cuma

Tatilin bitiş tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma

Okulların açılacağı tarih: 17 Kasım 2025 Pazartesi

Toplam tatil süresi: 9 gün (hafta sonları dahil)