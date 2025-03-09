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Kaş almak orucu bozar mı?

Kaş almak orucu bozar mı?
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruç ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de "Regl orucu bozar mı?" oldu. Peki, Regl orucu bozar mı? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruç ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de "Kaş almak orucu bozar mı?" oldu. Peki, Kaş almak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Kaş almak orucu bozar mı? sorusu geliyor. Peki, Kaş almak orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif vaeren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

KAŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğinânî, el-Hidâye, 4/368-370).

Kaş almak orucu bozar mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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