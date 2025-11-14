Kartal Gökberk Zeynep Gönülkırmaz ayrıldı mı, Youtuber Kartal Gökberk - Kartal Zeynep boşandı mı, neden boşandı?

Geniş bir kitleye hitap eden Kartal Gökberk, eşiyle paylaştığı eğlenceli içeriklerle tanınan bir isimdi. Ancak son dönemde ortaya atılan ayrılık söylentileri nedeniyle çift, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kartal ve Zeynep'in ilişkisinde bir sorun olup olmadığı merak konusu haline geldi.

KARTAL GÖKBERK ZEYNEP GÖNÜLKIRMAZ NEDEN BOŞANDI?

Kartal Gökberk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Artık bu açıklamayı yapmamın vakti geldi. Yüzlerce mesaj var; hakaretler, küfürler… Bu açıklamayı yapmamın en büyük sebebi de bilip bilmeden insanların haklı olarak "Ne *** yedin kıza?", "Allah belanı versin!", "Parayı buldun, kızı bıraktın!" gibi saçma sapan şeyler yazmış olması.

Öncelikle, parayı bulmadım. Zaten en büyük yanlış anlaşılmalardan biri bu. Ben YouTube'a başlamadan önce bir iki tane fitness stüdyom vardı. Yani yokluktan gelip birden durumu düzelen bir insan değilim. Ne yokluktan geldim ne de durumum mükemmel. Antrenörlükten YouTube'a geçmemin en büyük sebebi, kızımla daha çok vakit geçirebilme isteğiydi. Çünkü antrenörlükte sabah altıda kalkıp akşam dokuz buçuk, on gibi eve geliyordum ve Ela'yla vakit geçiremiyordum. Meslek değiştirmemin en büyük nedeni, ailemle daha fazla zaman geçirebilmekti.

"NİYE BÖYLE BİROLAY OLDU"

"Niye böyle bir olay oldu?" diye soracak olursanız da… Zeynep kendisine ayrı bir yol çizmek istedi. Zannetmeyin ki Zeynep böyle bir yol çizmek istediğinde ben hemen "Aa olur, tamam" dedim. Hayır, bu çok uzun bir süreçti. Size fark ettirmemeye çalıştık o süreçlerde. Videolarımızı çektik, ne gerekiyorsa yaptık. Ama bir şekilde… Zeynep çok çabalamıştır, eminim. Bu durumu sürdürebilmek için uğraşmıştır. Ben ne kadar uğraştıysam o da uğraşmıştır. Fakat bir noktada kendi yolunu çizmek istedi ve sonunda ben de buna razı oldum. Direndim ama baktık ki hayatımızda hiçbir şey değişmiyor. O yüzden kabul ettim.

YAZILANLARIN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL

Bunu bu kadar geç açıklamamın sebebi, ben bir kız çocuğunun babasıyım. Bu videoyu yarın bir gün kızım da izleyecek. Bu yüzden çok detaya girmeden, elimden geldiğince düz ve saygılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi, sebebi bu. Ne aldatma ne para… Yazılanların hiçbiri doğru değil. Ekşi Sözlük'te falan yazılanları görünce rahatsız oluyorum. Normalde bu açıklamayı yapmayacaktım ama gelen yüzlerce mesajdan sonra artık iş çığırından çıktığı için böyle bir açıklama yapma gereği duydum.

Video konusuna gelecek olursak, bu kanalda artık Zeynep'i görmeyeceksiniz. Olmayacak. Kendi kanalı var; izlemek isteyen oraya gidebilir. Zeynep yokken de bu kanal vardı. Zeynep yokken de uzun videolarımız yüz binler, iki yüz binler, üç yüz binler izleniyordu. Zeynep olmadan da aynı şekilde izletmeye, elimden geldiğince farklı içerikler üretmeye devam edeceğim. İzleyen izler, çok mutlu olurum. İzlemeyenleri de bu kanala çekebilmek için elimden geleni yaparım.

Ne Hal Ne Kadar Yemek kanalı biraz basite indirgenmiş bir kanal gibi görünse de ben yine elimden geleni yapacağım. Yine çabalayacağım. Çünkü bu süreç gerçekten bir insanı demotive eden bir şey. Videoların altına "Zeynep nerede?", "Zeynep neden yok?" yazmanın bir anlamı yok. Zeynep'in de kendi kanalları var; izlemek isteyen oradan izleyebilir.