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Karsu evleniyor mu? Şarkıcı Karsu kiminle evleniyor?

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Ünlü şarkıcı Karsu evleniyor mu, kiminle evleniyor soruları gündeme geliyor. Karsu, 2 yıl önce evlilik teklifi aldığı sevgilisi Mike Schrama ile evlenme hazırlıkları yapıyor. Peki, Karsu ne zaman evleniyor?

Aslen Hatay'lı olan ünlü şarkıcı Karsu Dönmez evleniyor mu ve kiminle evlendiği gündeme geliyor. Karsu, 6 şubat depreminde Hatay'da meydana gelen depremde 17 akrabasını kaybetmişti. Karsu evleniyor mu? Şarkıcı Karsu kiminle evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

ŞARKICI KARSU EVLENİYOR MU?

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, 2 yıl önce evlilik teklifi aldığı sevgilisi Mike Schrama ile evlenme hazırlıkları yapıyor. Haziran sonunda nikah masasına oturacak olan çift, 300 kişilik bir kır düğünü planlıyor. Karsu, düğününe Hollanda Kraliçesi Maxima'yı da davet etti.

KARSU KİMİNLE EVLENİYOR?

Hollanda'da yaşayan şarkıcı, 2 yıl önce evlenme teklifi aldığı sevgilisiyle haziran sonunda nikah masasına oturacak. 300 kişilik kır düğünü hayal eden Karsu, Türk adet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yapacağını söyledi. Şarkıcı bu özel gününe Hollanda Kraliçesi Maxima'yı da davet etti.

Karsu evleniyor mu? Şarkıcı Karsu kiminle evleniyor?

Karsu evleniyor mu? Şarkıcı Karsu kiminle evleniyor?

Karsu evleniyor mu? Şarkıcı Karsu kiminle evleniyor?

Karsu evleniyor mu? Şarkıcı Karsu kiminle evleniyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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