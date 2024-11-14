Karınca Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Karınca Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karınca Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Karınca Adam konusu nedir, Karınca Adam oyuncuları kimler ve Karınca Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARINCA ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karınca Adam, Marvel evreninin sevilen kahramanlarından Ant-Man'in hikayesini anlatıyor. Biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym, atomaltı parçacıklarla yaptığı çalışmalar sonucunda, nesnelerin boyutlarını değiştirebilen bir formül geliştirir. Ancak bu formül, test aşamalarında istenilen başarıyı göstermez.

Pym, bir kaza sonucu formülü üzerinde deney yaparken beklenmedik bir yetenek kazanır: artık böceklerle iletişim kurabilmekte ve onları kontrol edebilmektedir. Bu güçle, sıradan bir insan olmaktan öteye geçerek Ant-Man kimliğiyle suçla mücadeleye başlar.

KARINCA ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Paul Rudd- Scott Lang / Ant Man

Evangeline Lilly -Hope Van Dyne

Michael Dougla s - Hank Pym

Corey Stoll - Darren Cross / Yellowjacket

Bobby Cannavale Paxton

Michael Peña - Luis

Anthony Mackie - Sam Wilson / Falcon

Tip "T.I." Harris - Dave

Hayley Atwell - Peggy Carter