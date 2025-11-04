Haberler

Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; kaza kamerada

Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sokakta oynayan 2 yaşındaki Leyla Şaylı, kargo aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Leyla'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sokakta oynarken kargo aracının altında kalan Leyla Şaylı (2), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo dağıtımı yapılan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, hareket ettiği sırada Leyla Şaylı'ya çarptı. Durumu fark eden sürücü, küçük Leyla'yı aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Leyla Şaylı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Leyla Şaylı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazanın ar

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden hareket eden aracın önünden geçen Leyla Şaylı'ya çarptığı, çevredekilerin panikle yardıma koştuğu, sürücünün de yaralı çocuğu araca alarak hastaneye götürdüğü anlar da görüntülerde yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Devlet Bahçeli ne mesaj verecek? Parti grubunda beklenen konuşması başladı

İttifakta kriz mi var? Bahçeli'nin merakla beklenen konuşması başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.