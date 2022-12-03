ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde cenaze sahnesi sonrasında izleyiciler tarafından kimin öldüğü aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kardeşlerim dizisinde kim öldü? Kardeşlerim dizisine hangi oyuncu veda etti? Kardeşlerim kim öldü? Kardeşlerim dizisinde ölen kişi kim? İşte detaylar...

Başrollerinde Su Burcu Yazgı, Onur Seyit Baran ve Halit Özgü Sarı'nınyer aldığı Kardeşlerim ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kardeşlerim'in yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümde hangi karakterin öldüğünü araştırmakta. Kardeşlerim dizisine hangi oyuncunun veda ettiği aratılan konular arasında yer alıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NE?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getiriyor. Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİNDE KİM ÖLDÜ?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde yer alan cenaze sonrasında diziye kimin veda ettiği araştırılıyor. Kardeşlerim dizisindeki Ömer karakterinin babaannesinin cenaze sahnesi bu bölümde yer almıştır.