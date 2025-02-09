Aile bağları, geçmişle yüzleşme ve hayata tutunma hikayesini ekrana taşıyan Kardelenler dizisi, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Kardelenler dizisi konusu nedir? ATV yeni dizi Kardelenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Kardelenler'in konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen tüm detaylar…

KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, parçalanmış bir ailenin yeniden bir araya gelme çabasını ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Dizi, aile bağları, aşk, umut ve hayat mücadelesini etkileyici bir şekilde izleyiciye sunmayı hedefliyor.

KARDELENLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kardelenler dizisinin oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Ayda Aksel: Hicran Korkmaz

Barış Falay: Koray Gündoğan

Serhat Kılıç: Raci Korkmaz

Ahu Yağtu: Menekşe Gündoğan

Edip Tepeli: Kahraman Korkmaz

Hakan Salınmış: Arif Korkmaz

Uğur Uzunel: Çınar Korkmaz

Nur Yazar: Gülcan Korkmaz

Ece Yaşar: Fatoş Korkmaz

Haktan Zavlak: Yankı

Zeynep Atılgan: Aysel Korkmaz

Mehmet Fatih Obuz: Ferit

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayırsız oğullarının acımasız eşleri tarafından huzurevine bırakılan Hicran, ne yapacağını bilmez haldeyken, Aysel ile Ferit de amcalarının yaptıklarının şaşkınlığını yaşamaktadır. Gülcan ile Fatoş, kocalarıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. Bir türlü sığınacak bir çatı bulamayan Korkmazlar, çok zor anlar yaşarlar. Hicran içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolları ararken; Aysel ile Ferit, Gündoğan Koleji'nin bursluluk sınavına girmenin heyecanı yaşarlar. Arif cephesinde birtakım gelişmeler yaşanırken, Racilerin fütursuzca hizmete açtıkları kebapçının açılışında beklenmedik olaylar yaşanır.