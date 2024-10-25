Karanlık eller yeniden iş başında! Şırnak'ta polis aracına EYP'li saldırı

Şırnak'ta nöbet tutan 2 polis aracının yanına 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP)atıldı.Nereden geldiği belli olmayan bombalar art arda patladı. Etrafı duman bulutu kaplarken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Olayın yaşandığı anlarda sokakta 2 kişinin yürüdüğü ve 2 kişinin de merdivende sohbet ettiği görüldü. Vatandaşlar patlama ile neye uğradıklarını şaşırdı. Ekipler cadde ve mahalleyi gören güvenlik kameralarıyla kent güvenlik kameralarını (KGS)incelemeye başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BU OLANLAR TESADÜF MÜ?

Siyasi cenahta terörsüz Türkiye hedefinin dillendirildiği şu günlerde önceki gün TUSAŞ'a, dün gece de Şırnak'ta polis aracına düzenlenen saldırı "Bu olanlar tesadüf mü?" sorusunu gündeme getirdi.