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Karanlık eller yeniden iş başında! Şırnak'ta polis aracına EYP'li saldırı

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önce Meclis'te DEM Partililerle tokalaşması ve ardından Abdullah Öcalan'ın DEM Parti grubuna gelmesinin sağlanarak PKK'ya silah bırakma çağrısı ve örgütü lağvettiğini açıklamasını istemesiyle başlayan sürecin yankıları sürerken önceki gün TUSAŞ'a dün gece de Şırnak'ta polis aracına EYP'li saldırı düzenlendi.

Şırnak'ta nöbet tutan 2 polis aracının yanına 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP)atıldı.Nereden geldiği belli olmayan bombalar art arda patladı. Etrafı duman bulutu kaplarken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Olayın yaşandığı anlarda sokakta 2 kişinin yürüdüğü ve 2 kişinin de merdivende sohbet ettiği görüldü. Vatandaşlar patlama ile neye uğradıklarını şaşırdı. Ekipler cadde ve mahalleyi gören güvenlik kameralarıyla kent güvenlik kameralarını (KGS)incelemeye başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BU OLANLAR TESADÜF MÜ?

Siyasi cenahta terörsüz Türkiye hedefinin dillendirildiği şu günlerde önceki gün TUSAŞ'a, dün gece de Şırnak'ta polis aracına düzenlenen saldırı "Bu olanlar tesadüf mü?" sorusunu gündeme getirdi.

Karanlık eller yeniden iş başında! Şırnak'ta polis aracına EYP'li saldırı
Kaynak: Haberler.com / Güvenlik

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Yorumlar (11)

Üveys Uyanık:

bazılarının cikarlari bitiyor

56
3
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Dağıstan:

2015 Haziran - Kasım ayları arasındaki olaylar da böyle başlamıştı. Hani şu beka sorunuyla oy toplanan...

26
8
yanıtYanıtla
Kemal Çelik:

Apoyu sallamıyorlar cemal bayık ben burdayım diyor herhalde

27
1
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Mustafa Kinali:

Ne hikmetse bahcelinin konusmasin dan sonra basliyorlar

22
0
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FONCUSAVAR:

terörün bitmesini istemeyenler

16
2
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DiYaRBaKıRLı:

Terör bitecek huzur gelecek bunların asılması lazım eyp yi atanların millet ekmek derdinde bunlar boş şeylerin peşinde

15
1
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rıdvan koşar:

bitmediler bunlar kaşıntıları var..

12
1
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İbrahim Demirel:

PKK nin kişisel bir terör örgütü olduğunu düşünmeyin, bunlar bazı devletlerin destek verdiği maşalardır. Öcalan sadece bir isim onun bu örgüt için hiç bir değeri yok. Bugün öcalanı çıkarın yarın bu olaylar yine olacak.

13
0
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idris Aslan:

Dem partililer apo ve biz Kürtler ne Cemil Bayık tanırız ne İsrail'i nede küresel güçleri yakında anlarlar ne demek istediğimizi

1
1
yanıtYanıtla
Ayhan KURT:

Terörist ne zamandan beri kendini bilmez oldu kendini bilmezler mecliste mecliste

0
0
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