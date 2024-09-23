İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne?

KARADUT DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Figen Erdem Yüksel (Aslı İnandık): Zuhal'in bir küçüğü olan Figen, ailede başarılı bir evliliğe imza atmayı başarmış tek kişidir. Ayhan ile 10 yılı aşan evliliği ve iki çocuğu paylaşması onları her mücadelede birlik olan bir takım haline getirmiştir.

Aslı Erdem (Selin Türkmen): Mimarlık kariyerine yeni başlamasına rağmen ailede Zuhal'in eline bakmayan tek üye olmayı başarmış genç bir kadındır. Ilımlı ve sıcakkanlı yapısıyla ablasının en güvenilir sırdaşlarından biri olmuştur. Aşkı ve sevgiyi hayatının merkezine koyar, yaşadığı ilişkiye körü körüne bağlıdır. Babasıyla en sağlıklı ve dengeli ilişkiyi kuran Aslı'dır.

Begüm Erdem (Ebrar Karabakan): Ailede en küçük olmanın verdiği şımarıklık ve rahatlıkla yerli yersiz kafasına estiği gibi davranmaktan çekinmez. Annesini çok küçük yaşta kaybetmesi üzerine Zuhal'i anne yerine koymuştur.

Çetin Erdem (Engin Şenkan): Emekli bir albay olarak kızlarıyla yaşadığı evde kendi askeri disiplinine dayalı bir düzen kurmuştur. Otoriter ve katı bir adam olduğu herkes tarafından bilinir. Kızlarını bu dünyada her şeyden üstün tutsa da onlara göstermeye çalıştığı sevgisi genelde huysuzluğu tarafından gölgelenir. Eşinin ölümünden sonra en büyük kızı Zuhal'e karşı aşırı korumacı olması da Çetin'i düzeni sağlamaktaki en büyük mücadelesine götürecektir.

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Zuhal Erdem (İrem Helvacıoğlu): K işisel gelişim kariyerindeki üstün başarıyı aşk ve ilişkiler üzerine verdiği danışmanlıklar ve yazdığı kitaplardan elde etmiştir. Medyada görünen güçlü, güzel, modern kadın imajının altında ise ev hayatında bambaşka bir kimlik yatmaktadır. Babasının himayesinden çıkamayan bir ev kadını rolüne hapsolmuştur. Ailesine karşı sorumlulukları onu yalnız bir kadına dönüştürmüştür fakat beklemediği bir anda karşısına çıkan aşk uğruna babasını karşısına almayı göze alacaktır.

Bora (Burak Dakak): Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan Karadut'un en önemli karakterlerden biri de Bora. Bora yaşıtlarına göre çok daha olgun, aklı başında ve oturaklı bir kişiliğe sahiptir. Genelde kalabalıklarda sessiz kalmayı tercih eder. Zuhal'in kardeşi Aslı (Selin Türkmen) ile beraber çalıştığı mimarlık ofisinde şirketin en parlak ve yetenekli çalışanlarından biridir. Bora'nın sessiz kişiliğine zıt bir yapıda olan annesi, onun bu hayatta en çok sevdiği ve bağlı olduğu insandır.

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.