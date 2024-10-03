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Karadut dizisi bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

Karadut dizisi bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
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ATV ekranlarında yayınlanan Karadut dizisi bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı ve Karadut dizisinde son bölüm ne olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. 3 Ekim Perşembe günü Karadut dizisi var mı ve bu akşam Karadut dizisi yayınlanacak mı merak ediliyor. Peki, Karadut bu akşam var mı? ATV yayın akışı!

Karadut dizisi bu akşam var mı? ATV'nin bu akşamki yayın akışı ve hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerin merakını iyice artırdı. Karadut dizisi yeni bölümü için geri sayım başladı. Karadut bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KARADUT BU AKŞAM VAR MI?

Bu akşam ATV'nin yayın akışında Karadut dizisi yer alıyor. Ancak, Show TV ekranlarında ise Karadut dizisinin 2. bölüm tekrarı izleyicilerle buluşacak. Dizi severler için heyecan dolu bir akşam daha yaşanacak.

Karadut dizisi bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

KARADUT DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir. Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir. Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır. Tayfun, Zuhal'in dengesiz tavırları karşısında mesafeli davranmaya çalışsa da ikilinin sürekli yan yana denk gelmesi kardeşlerin dikkatinden kaçmaz. Zuhal'in kalbinden geçenlerden habersiz olan Çetin ise birer birer kızları tarafından sınanacaktır…

Karadut dizisi bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir. Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir. Bu sırada tesadüf eseri yoluna çıkan kişinin hayatını değiştireceğinden habersizdir. Tayfun'la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır. Tayfun, Zuhal'in direncini anlamaya çalışırken beklenmedik bir trajedi Zuhal'in babasına ettiği yeminin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.

Karadut dizisi bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

KARADUT DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Karadut dizisi ATV ekranlarında her Pazartesi saat 20:00'da izleyicisi ile buluşuyor.

3 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

  • 08: 00 Kahvaltı Haberleri
  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13: 00 ATV Gün Ortası
  • 14: 00 Bir Gece Masalı
  • 16: 00 Esra Erol'da
  • 19: 00 ATV Ana Haber
  • 20: 00 Karadut (2. bölüm tekrarı)
  • 23: 00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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