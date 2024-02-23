Karabasan neden gelir? Uyku felci nedir?
Karabasan, bilinçli fakat hareket edememe durumu olarak tanımlanır. Uyku felci olarak da bilinen bu durum, genellikle uyanma anında meydana gelir. Kişi uyanık olmasına rağmen vücudunu hareket ettiremez. Bu durum genellikle birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürer ve genellikle korkutucu olabilir. Karabasan neden gelir?
Tıpta uyku felci olarak geçen halk dilinde karabasan basması olarak adlandırılan durum birçok kişinin başına gelen olaylar arasında. Korkutucu bir deneyim olan uyku felci çoğu kişinin başına geliyor. Karabasan neden gelir? Karabasan nedir? İşte ayrıntılar...
KARABASAN (UYKU FELCİ) NEDİR?
Uyku felci veya halk arasında bilinen adıyla karabasan, rüya görülen evre olan REM (Hızlı Göz Hareketleri) uykusu sırasında ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumda, kişi ya uyanıkken ya da uykuya yeni dalmışken beynin vücudu geçici olarak kilitlemesiyle karakterizedir. Kişi bu sırada hareket edemez ve konuşamaz. Uyku felci genellikle fiziksel açıdan zararsızdır, ancak bazı kişiler için psikolojik olarak korkutucu olabilir.
Uyku esnasında vücut, rüyaları gerçekleştirmenizi engelleyebilecek geçici bir felç durumuna girer. Bu durum normal bir fizyolojik süreçtir, ancak uyandıktan sonra birkaç saniye bile sürse kişide rahatsızlık ve endişe hissi yaratabilir. Kişi bu durumun farkında olmasa da, uyku felci yaşayanlar sıklıkla hareket edememe ve konuşamama durumundan rahatsızlık duyabilirler.
KARABASAN NEDEN GELİR?
Uyku felci, halk arasında karabasan olarak bilinir ve genellikle bir dizi uyku probleminin belirtisi olarak kabul edilir. Bu durumu tetikleyen faktörler şunlar olabilir:
Beslenmeden hemen sonra uyumak
Düzensiz ve aşırı çalışma saatleri
Gün içinde uyuma eğilimi
Uyku düzeninin bozulması
Jet lag etkisi
Narkolepsi rahatsızlığı
Stres seviyesi
Depresyon
Ani yaşam tarzı veya çevre değişiklikleri
Uyku sorunları için kullanılan ilaçların yan etkileri
Açken uyumak
Aşırı sigara ve alkol tüketimi
Sırt üstü uyuma pozisyonu
Genetik yatkınlık