Kara final mi yapıyor? Kara dizisi bitiyor mu?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kara dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Kara final mi yapıyor? Kara dizisi bitiyor mu?

KARA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV, Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım'dan sonran Kara dizisi için de final kararı aldı. Kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizi 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Show TV ekranlarında yayınlanan Kara dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Yeni yılda reytingleri inceleyen kanallar, diziler için peş peşe final kararı almıştı. Kanal D'den Dilek Taşı, Show TV'den Ne Gemiler Yaktım, ATV'den Yıldızlar Bana Uzak ve TV8'den Aşka Düşman dizileri için final kararı çıkmıştı. Öte yandan Show TV'de yayınlanan Aile dizisi de anlaşmalı gereği gelecek hafta 30. bölümle final yapacak.