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Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti?

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Show Tv'nin yeni dizisi Kara bitti mi, final mi yapıyor merak ediliyor. Kara dizisi neden yayınlanmıyor ve Kara dizisi neden yok sorularına yanıt aranıyor. Başrollerini Öykü Karayel, İlker Kaleli, Mehmet Özgür, Tülin Özen ve Yıldıray Şahinler'in olduğu Kara dizisi neden bitti araştırılıyor. Peki, Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti?

Kara dizisi neden yok, final mi yaptı soruları araştırılırken Show Tv Kara dizisi neden bittiği merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Kara dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Detaylar haberimizdedir…

KARA DİZİSİ NEDEN YOK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV, Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım'dan sonran Kara dizisi için de final kararı aldı. Kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizi 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Show TV ekranlarında yayınlanan Kara dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti?

DİZİLERİN FİŞLERİ ÇEKİLDİ

Yeni yılda reytingleri inceleyen kanallar, diziler için peş peşe final kararı almıştı. Kanal D'den Dilek Taşı, Show TV'den Ne Gemiler Yaktım, ATV'den Yıldızlar Bana Uzak ve TV8'den Aşka Düşman dizileri için final kararı çıkmıştı. Öte yandan Show TV'de yayınlanan Aile dizisi de anlaşmalı gereği gelecek hafta 30. bölümle final yapacak.

Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti?

Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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