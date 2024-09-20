Kara Ağaç Destanı SON bölüm izle! 20 Eylül Cuma Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm FULL HD izleme linki!

"Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak. Peki, 16 Eylül Pazartesi Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 17. bölüm izle!

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

Kara Ağaç Destanı Oyuncuları

Emre Kıvılcım (Ömer)

Bereketsizligˆin vurdugˆu toprakları, yaptıklarıyla cennet gibi yapan; cesur, yigˆit ve merhametli bir adam, O¨mer...

Meltem Akçöl (Sultan)

Baba topraklarının hasretiyle yanıp tutus¸an; kararlı, go¨zu¨pek, cesur ve hırslı bir kız; Sultan...

Olgun Şimşek (Celal Ağa)

Geleneklerine ve sahip olduklarına bagˆlı, toprakları ve kurdugˆu agˆalık du¨zeni ic¸in her s¸eyi go¨ze alabilecek hırslı ve sert mizac¸lı bir adam, Celal Agˆa...

Özlem Conker (Asiye)

Kızına kavus¸manın hasretiyle, go¨zu¨ hep yollarda ve hayat nes¸esini kaybetmis¸ bir kadın, Asiye...

Arman Uslu (Merdo)

Go¨zu¨nu¨ budaktan sakınmayan, mu¨cadeleci, mert ve yigˆit bir delikanlı; Merdo...

Merih Öztürk (Gülnaz)

Bir bey kızı olarak yetis¸tirilmenin verdigˆi agˆırlık ve asil durus¸unun yanısıra mu¨tevaziligˆi ile de dikkat c¸eken bir kız, Gu¨lnaz...

Kenan Civiniz (Feyzo)

Samimi, ic¸ten ve kalbinde en ufak ko¨tu¨lu¨k olmayan nes¸eli bir adam, Feyzo...

Sultan Sarohan (Dilo)

Kendi du¨nyasında basit hayaller kuran, hamarat ve becerikli bir kız, Dilo...

Ayten Uncuoğlu (Paşa Kadın)

Kara Agˆac¸ Ovası'nın bilgesi, hayatı sırlarla dolu s¸ifacı bir kadın, Pas¸a Kadın...

Mehmet Güler (Kahya)

Celal Agˆa'nın sadık c¸alıs¸anı, her s¸eyin kontrol altında olmasını isteyen ciddi go¨ru¨nu¨s¸lu¨ bir adam, Kahya.

Gülçin Hatıhan (Naile)

Hayat tecru¨besi ve gu¨n go¨rmu¨s¸lu¨gˆu¨yle konagˆın da Kara Agˆac¸'ın da kara kutusu, Naile...

Sevtap Özaltun (Zeynep)

C¸ektigˆi onca acıya ragˆmen dimdik ayakta duran, akıllı ve gu¨c¸lu¨ bir kadın; Zeynep...

Berfin Kıymaz (Reyhan)

Hic¸ kimselere anlatmadıgˆı hayalleri ile kendi du¨nyasında yas¸ayan bir kız, Reyhan...

Eray Ertüren (Kadri)

Su¨rekli farklı yollar deneyerek babasının go¨zu¨ne girmeye c¸alıs¸sa da bas¸arılı olamadıkc¸a hırc¸ınlas¸an bir genc¸ adam, Kadri...

Sekvan Serinkaya (Eşkıyabaşı)

O¨zu¨nde iyi bir adam olsa da yas¸adıkları sebebiyle es¸kıyalıgˆa itilmis¸, intikam almak ic¸in fırsat kollayan bir adam, Es¸kıyabas¸ı…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ