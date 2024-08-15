Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi?

Kara Ağaç destanı dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. İzleyenler, bu dizisinin ne zaman ve hangi yörede çekildiğini araştırıyor. TRT 1'in sevilen dizisi hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi?

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kara Ağaç Destanı dizisi Kayseri'de çekilmiştir.

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

"Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI HANGİ KANALDA?

TRT 1 'in yeni dizisi 'Kara Ağaç Destanı' Cuma günü 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.