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Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
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TRT 1 yayın akışında bu akşam Kara Ağaç Destanı dizisi var mı ve Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Kara Ağaç Destanı dizisinde son bölüm neler olduğu ve 18 Ekim Salı günü Kara Ağaç Destanı dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı?

Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. TRT 1 yayın akışında bu akşam Kara Ağaç Destanı dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Kara Ağaç Destanı dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. TRT 1 yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisi bu akşam 21. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Kara Ağaç Destanı dizisi her Cuma saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Mahkemede Ömer'e idam kararı çıkması için çalışan Celal Ağa istediğini almıştır. Artık Ömer'in ipleri tamamen elindedir. İdam kararının müebbet hapis cezasına çevrilmesi yalnız elindeki belgelerle mümkündür. Sultan her şeyi göze alır ve Celal Ağa'yla anlaşma yaparak teklifini kabul eder. Kadri ve Sultan'ın düğünü yapılacaktır. Diğer tarafta ise bu haberi alan Ömer çılgına döner. Alaz Ahmet'ten kendisini hapisten kaçırmasını ister. Ömer tüm zorlukları atlatıp düğün gününe kadar hapishaneden kaçmayı başarabilecek midir?

Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

18 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kara Ağaç Destanı

00.15 Yabancı Sinema "Yeşil Yol"

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