Üye Girişi
Haberler

Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da son günlerde havanın soğumasıyla birlikte kar yağışları başladı. Meteoroloji genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kar yağışları henüz devam edecek. Bu kar yağışlarının arasında kar gök gürültüsü ve şimşek görülüyor. Peki, Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışları devam ederken, kar esnasında gök gürültüsü ve şimşek meydana geliyor. İstanbul'da da kar sırasında meydana gelen gök gürültüsü ve şimşek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar? sorusunun cevabı sizlerle!

Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ OLUR MU?

Kar yağarken gök gürültüsü ve şimşek çakması genellikle ülkenin kıyı bölgelerinde meydana gelmektedir. Bunun sebebi ise denizin üzerinde oluşan soğuk hava kaynağıdır. Sıcak denizin üzerinde havanın buharlaşması ve soğuk hava içinde hızla yükselip bulut içinde minik dolu taneleri oluşmakta. Bu oluşan dolu tanelerinin bulutun içindeki buz parçaları ile elektriksel etkileşime geçmesi nedeniyle gök gürültüsü oluşmakta.

Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

KAR YAĞARKEN NEDEN ŞİMŞEK ÇAKAR?

Kar yağışlarının olduğu her yerde gök gürültüsü ve şimşek görülmez. Şimşek ve gök gürültüsü daha çok kıyı bölgelerde, denize kıyısı olan alanlarda gerçekleşir. Kar yağarken şimşek oluşabilmesi için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekiyor.

Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan gök gürültüsü ve şimşek çakması ile ilgili ''Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor. Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İstanbul Türkiye Haberler

Bakmadan Geçme

Kediler üşür mü? Köpekler üşür mü? Evcil hayvanların vücut sıcaklığı nasıl kontrol edilir? Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar? Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı... İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır? 16 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 16 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu 2024? 16 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title