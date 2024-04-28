Kapıcılar Kralı ne zaman nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı 1976 yapımı Türk filmidir. Peki, Kapıcılar Kralı nerede çekildi, ne zaman çıktı? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kapıcılar Kralı ne zaman, hangi kanalda? Kapıcılar Kralı filmdeki apartman nerede? Detaylar haberimizdedir...

KAPICILAR KRALI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kapıcılar Kralı bugün 24 Ocak Salı günü saat 21:45 'da Show TV'de ekranlara gelecektir.

KAPICILAR KRALI NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ YIL?

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı 1976 yapımı Türk filmidir. Film 14. Antalya Film Festivali'nde "En İyi 2. Film" ödülünü kazandı. Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen", Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini almıştır.

KAPICILAR KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasında sokak yaşamı ve toplumsal ilişkileri iyi gözlemleyen senarist Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı'nın ilk etapta Nişantaşı'nda çekilmesi planlanmıştı, Bu konuda yapılan apartman aramaları ve anlaşmalar sonuçsuz kalınca Yönetmen Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokak karar kılındı. Burası özellikle o dönemlerde kapıcı-apartman sakini ilişkilerinin hareketli yaşandığı bölgelerden biriydi. Umur Bugay'ın bizzat incelemelerinin ardından sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanı film için uygun bulundu. Apartman yöneticisi ve kapıcısı ile yapılan olumlu görüşmeler sonrasında film çekimi için ilk adım atılmış oldu.

Senarist Umur Bugay, Selahattin Zeren apartmanı yöneticisi ile kapıcı dairesini ziyaret ettikleri zaman Anadolu'nun ücra köşesinden göç etmiş kapıcı Seyid ve üç çocuğundan etkilenmiş ve filmdeki kapıcı karakterine de Seyid adını vermiştir. Apartmandaki kapıcı dairesinin doğal yapısını da film sırasında muhafaza ettirmiştir.

Kısa sürede çekimlerine başlanan film çevre halkından da büyük ilgi görmüştür. Film setinin sık sık vatandaşlar tarafından ziyaret edilmesi sonrası Zeki Ökten'in önerisiyle filmin ileri bölümleri sabahın erken saatlerine alınmıştır. Filmin bazı sahnelerinde sokak arkasına saklanan meraklı izleyiciler kameralara yansımıştır.

Kapıcılar Kralı filmi'nin çekimleri sırasında gerçek kapıcı evin diğer odasında hanımı bekletilirken, 3 çocuğundan yaşları uygun olan iki çocuğu da filmde oynatılmıştır.

Filmin koşu sahneleri Bakraç Sokak ve Oba Sokak'ta çekilirken Güneşli Sokak 1977'de çekilen Çöpçüler Kralı'na da ev sahipliği yapmıştır. Çöpçüler Kralı'nda sokağın Cihangir Parkı'ndan sonraki Samanyolu Sokağa kadar uzanan bölümü kullanılmıştır.

KAPICILAR KRALI KONUSU NEDİR?

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyid büyük bir apartmanda kapıcıdır. Yönetici ile arası iyi olan Seyid, apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner.

KAPICILAR KRALI OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Kapıcı Seyit

Bilge Zobu - Zafer - İkinci yönetici, Emekli albay

Sevda Ferdağ - Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

Şevket Altuğ - Votkacı sarhoş - Apartman sakini

Sevil Üstekin - Hacer - Seyit'in eşi

Can Kolukısa - Fehmi - İlk yönetici

Güner Sümer - Nuri - Apartman sakini, Galerici

Feridun Çölgeçen - Übeyit

Özcan Özgür - Mahir - Apartman sakini, Hırsız

Mine Zeren - Apartman sakini

Yüksel Gözen - Müdür Mithat - Apartman sakini

Ekrem Dümer - Doktor - Apartman sakini

Hikmet Gül - Makbule - Meraklı apartman sakini

Güler Ökten - Fehmi'nin eşi

Fatoş Tez - Leyla - Votkacı sarhoşun eşi

Gülten Ceylan - Selma - Memur Ferit'in kızı

Mete Sezer - Memur Ferit -

Demircan Türkdoğan -

Diler Saraç - Doktor'un eşi

Serpil Baykul -

Itır Gürdemirel -

Nisan Akman -

Eren Ertekin -

Yaman Yaşınel -

Aziz Kıskanç -

İbrahim Sabuncu -

Hüsnü Yıldız - Kapıcı Seyit'in oğlu İbrahim

Rauf Öztürk -

Necip Sarıcıoğlu -

Taci Erşan -