Haberler

Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı

Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Haber Videosunu İzle
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kapalı otoparkta bir kişi, şakalaşırken birden kavgaya tutuştuğu arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, kapalı otoparkta şakalaştığı arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü.
  • Bıçaklanan Ferhat Ozan Yıldırım, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • Şüpheli A.K., olayda kullandığı bıçakla polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kapalı otoparkta bir kişi, şakalaşırken birden kavgaya tutuştuğu arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü.

ŞAKALAŞMA KANLI BİTTİ

Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki bir kapalı otoparkta meydana geldi. A.K., otoparkta şakalaştığı arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım ile bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğuşma sırasında A.K. motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Ferhat Ozan Yıldırım'ı karınından yaraladı.

Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti: Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

KURTARILAMADI

Yıldırım kanlar içinde yere yığılırken, A.K. ise kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

BIÇAKLA YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu A.K., olayda kullandığı bıçakla bıçakla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti