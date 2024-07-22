Kapadokya'da dolunay görüntüleri!
Kapadokya, dünyaca ünlü doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile bilinen bir bölge. Bu kez dolunayın eşsiz güzelliği ile birleşen Kapadokya manzarası, görenleri kendine hayran bıraktı. Dolunayın aydınlattığı peri bacaları ve tarihi yapılar, adeta bir tabloyu andırıyordu.
Oğlak Dolunayı, Ay'ın Oğlak burcunda olduğu ve Dünya'ya en yakın konumda olduğu zaman gerçekleşen bir astrolojik olaydır. Dün gerçekleşen dolunayda Kapadokya'da eşsiz görüntüler kaydedildi. Kapadokya'da dolunay görüntüleri sizler için derledik.