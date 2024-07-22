Oğlak Dolunayı, Ay'ın Oğlak burcunda olduğu ve Dünya'ya en yakın konumda olduğu zaman gerçekleşen bir astrolojik olaydır. Dün gerçekleşen dolunayda Kapadokya'da eşsiz görüntüler kaydedildi. Kapadokya'da dolunay görüntüleri sizler için derledik.

KAPADOKYA'DAN GÖRÜNTÜLER